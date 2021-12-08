Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 02:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tarihi binada yangın
[Fotoğraf: İHA]
Konya'da 2 katlı tarihi binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şemsi Tebrizi Mahallesi Kemaliye Sokak'taki 2 katlı tarihi binanın çatısında yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle binayı saran alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.
Hasar oluşan binada polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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