Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinayı ihlal eden trafik uygulamasında yakalandı
Kırklareli'nde, COVID-19'la mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gereken G.A'nın bu kuralı ihlal ettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan G.A. filyasyon ekipleri tarafından evine götürüldü.
Etiketler: Kırklareli Koronavirüs Tedbirleri
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