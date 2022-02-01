Ünye'nin İnkur Mahallesi'nde 1,5 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde de hasar oluşturdu.

30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkiinde 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu. Riskli 2 ev boşaltılırken 10 yapının da tehlikeli olduğu belirtildi.

Bölgede teknik inceleme başlatan AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

"15 bin lira kira yardımı yapılıyor"

İnkur Mahallesi muhtarı Ömer Yıldırım, "Kabadayı Küme Evleri mevkiinde evlerini boşaltan ailelere 15 bin lira kira yardımı yapılıyor. Diğer evlerde fazla hasar olmadığı için takip ediliyor" dedi.

"Çocuklarım sokakta kaldı"

Heyelan nedeniyle evlerinde kalamadıkları söyleyen mahalle sakini Hayriye Çakır, "Heyelan önce çatlaklıklarla başladı. Gittikçe büyüdü, evimize zararlar verdi daha sonra yetkililere haber verdik. Bizi evimizden dışarı çıkardılar. 1,5 aydır görümcemin evinde yaşıyorum ama ne kadar orada kalacağız. Çocuklarım, karda kışta sokakta kaldı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

"Her gün korkuyoruz"

Mahallelilerden Mahir Güneş ise "1,5 aydan beri yaşadığımızı bir Allah bilir bir de biz biliriz. Günden güne burası göçüyor. İki defa AFAD'dan geldiler, evleri boşaltacaklarını söylediler. Daha böyle bir şey görmedim. Devletimizin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Her gün korkuyoruz. Bu evlerde yatılır mı? Ev yıkılsa ne olacak? Altında kalacağız" dedi.