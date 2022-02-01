Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Anne ile 2 çocuğuna hafriyat kamyonu çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Güngören’de hafriyat kamyonu anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yaralanırken, anne Nihal Akbaş hayatını kaybetti.
Güngören’in Güven Mahallesinde meydana gelen olayda hafriyat yüklü bir kamyon, iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çocuklar caddeye savrulurken anne Akbaş kamyonun altında kaldı. Kazayı fark eden vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı.
Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Ambulans Polis Trafik Trafik Kazası İstanbul
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