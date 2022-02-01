Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tişörtüne 1 milyon lira değerinde uyuşturucu gizledi
[Fotoğraf: DHA]
İran'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden bir yolcunun üst aramasında 1 milyon lira değerinde kokain ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'a gitmek için havalimanına gelen İran uyruklu Farshıd S.'den şüphelendi.
Pasaport kontrolü yapılan yolcu, üst araması için karakola götürüldü. Şüphelinin tişörtünü inceleyen polis, 15 parça naylona sarılı 151,44 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan Farshıd S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şühelinin üzerinden çıkan uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirtildi.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Uyuşturucu
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