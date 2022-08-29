Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
[Fotograf: AA]
Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.
Ordu'da Ulubey'den Altınordu istikametine giden F.K. yönetimindeki yolcu minibüsü, Akpınar Mahallesi mevkisinde A.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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