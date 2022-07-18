Kentte gece yaşanan şiddetli yağış Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde etkili oldu.

Ilıca Mahallesi'nden geçen Ilıca Deresi taştı, bölgedeki bazı tarım arazileri su altına kaldı. Suyla dolan ahırdaki 10 büyükbaş, çalışan tarafından kurtarıldı.

Taşkın nedeniyle 10 ev ile 2 iş yerini de su bastı. İlçedeki bazı yollarda ve arazilerinde heyelan meydana geldi.

Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi Salafat Mevkii'nde istinat duvarı çöktü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.