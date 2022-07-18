Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Erzincan'da iki tır çarpıştı
[Fotograf: DHA]
Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralanırken, kaza sırasında tırlardan birinin kupası koptu. Şarampole devrilen diğer tır ise elektrik direğine çarparak durabildi.
Erzincan'da Mehmet Ali Işık idaresindeki tır, dönüş yapmak istediği esnada, aynı istikamete seyir halinde olan Nedim Kösen yönetimindeki tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Kösen'in kullandığı tırın kupası koparak yola savruldu. Mehmet Ali Işık yönetimindeki tır ise şarampole devrilip aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Yaralanan sürücüler Mehmet Ali Işık ve Nedim Kösen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nedim Kösen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza yüzünden aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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