Konya'da tarlaya bırakılan varillerden sızan atıklar nedeniyle 60 hayvanın yaralanmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından bir kamyonun kimyasal atık maddesi taşıdığını belirledi.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimyasal atıkları araçla kentin farklı yerlerine döktüklerini tespit ettikleri H.A.Ç. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, 6 kamyon kimyasal atığı kentin belirli noktalarına döktüklerini, bu işi şirket sahibi olan R.P.'den aldıklarını itiraf etti. Bunun üzerine şüpheli R.P. de ekiplerce gözaltına alındı.

3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "Çevreyi kasten kirletme ve mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

AFAD'ın açıklaması

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Konya'da boş tarlada çok sayıda kimyasal varilin bulunduğu ihbarının geldiği belirtildi.

Varillerin içinden dökülen kimyasal maddelerin temas ettiği 60 küçükbaş hayvanın ayağından ağır şekilde yaralandıkları bilgisinin alındığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekiplerimiz incelemelerini yapmak üzere olay yerine ivedilikle intikal etmişlerdir. KBRN ekiplerimizin Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan kimyasal varillerde yapmış olduğu inceleme ve ölçümler sonucunda sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağlar tespit edilmiştir. AFAD koordinasyonunda kimyasalların bertaraf edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bilgilendirilmiş ve kimyasallar bertaraf edilene kadar Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevre güvenliği alınması sağlanmıştır. Gelişmeleri yakından takip etmekteyiz."​​​​​​​