Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: DHA]
Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, yarım saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 dönüm orman zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.
Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 6 arazöz ve 2 su tankeri gönderildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre 5 dönüm orman zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Manisa Orman Yangını
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