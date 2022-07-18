Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 6 arazöz ve 2 su tankeri gönderildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 5 dönüm orman zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.