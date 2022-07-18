Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Yangın, havadan 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile karadan da arazözlerle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Etiketler: Aydın Orman Yangını
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