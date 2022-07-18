Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde ikamet eden tekstil işçisi Cengiz Aydemir, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan cumartesi günü ailesiyle tatile çıkmak için araç kiralamak istedi.

İnternet kısa bir araştırma yapan Aydemir, bir araç kiralama firmasıyla iletişime geçti ve firma yetkilileriyle görüştükten sonra 3 bin TL parayı verilen hesaba gönderdi.

Daha sonra firmadan aranan Aydemir'e ailesinin sigortalanması için 6 bin 200 TL paranın da gönderilmesi istendi. Aydemir, firma tarafından verilen banka hesabına söylenen miktarı da gönderdi.

Dolandırıldığını anlayan kişi firma yetkililerinden şikayetçi oldu

Kısa bir süre sonra firma tarafından Aydemir'e, işlemde bir yanlışlık olduğu söylenerek, yeniden 6 bin 200 TL parayı hesaplarına gönderilmesi istendi.

Durumdan şüphelenen Aydemir, parayı yatıramayacağını ve araç kiralamaktan vazgeçtiğini söyleyerek, toplam olarak göndermiş olduğu 9 bin 200 TL parayı geri istedi.

İddiaya göre firma tarafından bu talep geri çevrildi. Dolandırıldığını anlayan Cengiz Aydemir polis merkezi amirliğine ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, firma yetkililerinden şikayetçi oldu.