Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da minibüs direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Turnasuyu Mahallesi'nde Osman Abanoz yönetimindeki minibüs aydınlatma direğine çarptı.
Sürücü Abanoz kaza yerinde hayatını kaybetti, Neziye Abanoz ile Muammer ve Ercan Didin yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Ordu
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