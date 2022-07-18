Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 16 yaralı
[Fotograf: AA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde minibüs ile kamyon çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Halil Adıyaman idaresindeki minibüs, Tahirler Mahallesi Kırbaşı yolu Saraycık bölgesinde Turgut Tekin yönetimindeki kamyon ile çarpıştı.
Kazada, minibüsteki tarım işçileri olduğu öğrenilen 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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