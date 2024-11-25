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Türkiye
AA 25.11.2024 18:37

Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Ordu'da kardan dolayı mahsur kaldıkları obada kaybolan 4 kişi sağ bulundu.

Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il merkezindeki evlerinden 23 Kasım Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araçla ayrılarak Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava giden Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Söz konusu kişilerin aileleri dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın Topçam bölgesi Horu Obası'ndaki mescitte olduklarını ve mahsur kaldıklarını haber verdi.

Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İhbar üzerine Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu, Jandarma Arama Kurtarma Timi, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesinden 13 kişilik ekip, 4 iş makinesiyle arama çalışması başlattı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölgeye ulaşan ekipler, kayıp kişileri dün bulamadı.

Kabadüz Jandarma Komutanlığı personelinin de katılımıyla 23 kişilik ekip, 7 araçla sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başladı.

Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş, saat 17.30 sıralarında Mesudiye ilçesinin Armutkolu Yaylası'nda sağ bulundu.

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