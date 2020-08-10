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Ordu'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yaşar Ç. yönetimindeki sebze yüklü kamyonetle Hüseyin K'nin kullandığı otomobil, Ünye-Fatsa kara yolu Cezaevi sapağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Fatih Ç, Rıza A. ve Sadık A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: ordu Ünye Devlet HastanesiSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:41
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