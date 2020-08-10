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Konya'da 8 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da bir araçta 8 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 8 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Konya uyuşturucu operasyonu Konya Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:37
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