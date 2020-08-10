Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da 96 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da bir adrese düzenlenen operasyonda 96 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kütahya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muhatboğazı köyündeki metruk bir evin bahçesindekenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, bahçedeki kenevirleri hortumla sulayan A.Ö. Y.Y. ve M.C.K.'yı suçüstü yakaladı.
Bahçede yapılan aramada, 96 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Kütahya hint keneviriSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:04
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