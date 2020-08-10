Kütahya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muhatboğazı köyündeki metruk bir evin bahçesindekenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, bahçedeki kenevirleri hortumla sulayan A.Ö. Y.Y. ve M.C.K.'yı suçüstü yakaladı.

Bahçede yapılan aramada, 96 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.