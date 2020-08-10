FANA televizyonunun haberine göre, iktidardaki Refah Partisi (PP), Megerssa'nın yanı sıra Teiba Hasan ve Milkessa Midega'yı parti disiplinine uymadıkları gerekçesiyle MYK'den ihraç etti.

Savunma bakanı olmadan önce ülkenin en kalabalık eyaleti Oromiya'nın Eyalet Başkanı olan Lemma Megerssa, Başbakan Abiy Ahmed'in de bir dönem en yakın müttefikiydi.

Megerssa, Ahmed'in bölgesel partilerden oluşan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) koalisyonunu yıkarak ulusal Refah Partisini kurmasına karşı çıkmıştı.

Bakanlık görevini sürdürüp sürdürmeyeceği henüz açıklanmadı

Oromiya eyaletinin en güçlü siyasetçilerinden Megerssa'nın bakanlık görevini sürdürüp sürdürmeyeceği henüz açıklanmadı.

Megerssa ve diğer siyasetçilerin MYK'den ayrılmasının geçen ay Oromiya eyaletinde yaşanan şiddet olaylarının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Etiyopya'da aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın 29 Haziran'da öldürülmesi Oromolarda büyük öfkeye yol açmış, çıkan gösteri ve şiddet olaylarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.