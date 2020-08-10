Akkuş ilçesinin Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan Nuray Kaymak'ta yaklaşık bir hafta önce koronavirüs belirlendi.

Mahallede, başka vakaların da bulunması nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı. Nuray Kaymak'a da ilaçları verilerek evde izole olması istendi.

Ankara'dan bir süre önce tatil için ailesi ile babaevine gelen Doğan Kaymak da annesi ile ayrı odalarda kalmaya başladı.

Cam arkasından oyun oynuyor

Nuray Kaymak'ın torunu Ali Asaf Kaymak, izolasyon nedeniyle göremediği babaannesinin bulunduğu odanın penceresinin önüne giderek cam arkasından babaannesiyle oyun oynuyor.

Babaanne Nuray Kaymak da torun hasretini cam arkasından gidermeye çalışıyor.

"Çok üzücü bir durum"

Annesinin 14 günlük izolasyon sürecinin bitmesini beklediklerini belirten Doğan Kaymak, "Oğlum ve annemin bu görüntülerini görünce fotoğrafladım. Çok üzücü bir durum ama en kısa zamanda inşallah bu süreç biter" dedi.