Ordu'da, salgınla mücadele için yeni tedbirler alınıyor.

Altınordu ilçesinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu trafiğe kapalı Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddelerinde giriş-çıkış noktalarına bariyer konuldu.

[Fotoğraf: AA]

10 Eylül'de yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde sigara içme yasağı getirilmişti. Şimdi de sosyal hareketliliği azaltmak için ek tedbirler alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 11 Aralık Cuma gününden itibaren bu caddelere giriş, kontrollü ve HES kodu uygulaması ile yapılabilecek.