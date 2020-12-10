Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kız arkadaşını öldürmeye çalışan sanığa 53 yıl hapis
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Avcılar'da kendisinden ayrılmak isteyen Rabia Kaçmaz'a cinsel istismarda bulunan, saatlerce işkence yapan, çuvala koyup araçla üzerinden geçerek öldürmeye teşebbüs eden Emre Çiçek'e 53 yıl hapis cezası verildi.
Olay, Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldi. Emre Çiçek, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a cinsel saldırıda bulundu, sonra da boğazını kesti.
Çiçek, ardından öldüğünü düşündüğü Kaçmaz'ı yol kenarına bırakıp üzerinden arabayla geçti.
Mucize eseri kurtulan kaçmaz, verdiği yaşam mücadelesi gibi hukuk savaşını da kazandı.
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Emre Çiçek'e ilişkin davada kararını açıkladı.
Olay abartılıyor diyen Çiçek'e "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama" suçlarından 53 yıl hapis cezası verildi.
Etiketler: Kadına Şiddet
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