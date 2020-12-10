Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sikke ve süs eşyası ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakaya beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Beldede şüphelilere ait aracı durduran ekipler yaptıkları aramada, 107 sikke, 10 yüzük, 4 haç figürlü kolye, 4 küpe, 5 santimetre büyüklüğünde insan figürlü heykel ve süs eşyası ele geçirdi.
Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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