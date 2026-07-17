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Türkiye
TRT Haber 17.07.2026 18:19

Uluslararası Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği kuruldu

Türk radyo ve televizyon sektörüne hizmet veren Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD), Uluslararası Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (URTEGAD) olarak yenilendi.

Uluslararası Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği kuruldu

Kurulduğu 1978 yılından bu yana Türk radyo ve televizyon sektörünün önemli sorunlarını çözmeyi hedefleyen URTEGAD, o tarihten bu yana sektörünün en önemli meslek kuruluşlarından biri oldu.

URTEGAD bünyesinde halen kamu ve özel sektörden sunucu, spiker, kanal koordinatörü, genel yayın yönetmeni, başkan, gazeteci, yorumcu, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan dinamik bir üye profili mevcut.

Temel misyonu, ulusal ve uluslararası alanda radyo ve televizyon gazeteciliğini geliştirmek, medya mensuplarının mesleki standartlarını yükseltmek ve sektördeki başarıları teşvik ederek ödüllendirmek olan URTEGAD, kendisine vizyon olarak ise; ulusal ve uluslararası alanda toplumsal sorumluluk projeleriyle farkındalık yaratmayı benimsedi.

URTEGAD yönetim kurulu üyeleri belirlendi

URTEGAD’ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Erkan Tarhan (Başkan/Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Müşaviri), Ayşe Böhürler (Yapımcı-Yazar-AK Parti Kayseri Milletvekili), Yusuf Özhan (AA Genel Müdür Yardımcısı), Yücel Kılıçkaya (TRT Avaz Kanal Koordinatörü), Özay Şendir (Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Mustafa Cantürk (TRT Yeni Medya ve Arşiv Dairesi Başkan Yrd), Nil Gülsüm Gül Kurt (Gazeteci-Sunucu), Faruk Demirel (Gazeteci-Yazar), Güngör Yavuzarslan (Gazeteci-Yazar), Aykut Burak Şimşek (Diyanet TV Sunucu ve Spikeri), Prof Dr Timur Gültekin (Ankara Ünviversitesi TÖMER Başkanı), Eftal Orhan (Yazar-Radyo Programcısı), İsmail Ülker (Kültür ve Turizm Bakanlığı Bürokratı)

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