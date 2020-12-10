Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te sahte deterjan operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te düzenlenen operasyonda 15 ton sahte bulaşık deterjanı ve 120 bin sahte etiket ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşevler Mahallesi'ndeki taklit temizlik malzemeleri üretilen işletmeye operasyon düzenledi.
Aramada 15 ton sahte bulaşık deterjanı, 3 deterjan dolum makinesi, 5 tonluk 6 tank, 120 bin sahte etiket ve 57 bin boş şişe ele geçirildi.
Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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