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Türkiye
AA 24.11.2024 23:38

Ordu'da emniyet şeridinde bekleyen araca otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Ordu'da otomobilin emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ordu'da emniyet şeridinde bekleyen araca otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Giresun yönüne giden Mertcan G. yönetimindeki otomobil, Perşembe-Fatsa yolu Doğan Mahallesi mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen Ertuğrul C. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, araçların sürücülerinin yanı sıra otomobilde bulunan Yılmaz C, Emine C. ile Nesibe Ç. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan Yılmaz C. ile Nesibe Ç. hayatını kaybetti.

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