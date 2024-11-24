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Türkiye
DHA-İHA 24.11.2024 22:48

Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında yangın çıktı

Antalya'da havalimanına inişe geçen Rus yolcu uçağının sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktı.

Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında yangın çıktı

Antalya Havalimanı'na inişe geçen Rus yolcu uçağının sol motor kısmında yangın çıktı.

Havalimanı itfaiye birimlerinin hızla müdahale ettiği yangın söndürülürken, uçaktaki 87 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi.

Yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

"Çok şükür kimseye bir şey olmadı"

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Rusya Federasyonu’na ait Azamut Havayolları’na ait uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını ve anında müdahalenin gerçekleştirilip, alevlerin söndürüldüğünü söyledi.

Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini anlatan Seyitoğlu, "Uçaktaki tüm yolcular yara almadan tahliye edildi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi. 

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