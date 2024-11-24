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Türkiye
TRT Haber 24.11.2024 22:11

AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ışığında yurt genelinde yağış uyarısı verdi. 25 il için sarı, 13 il için turuncu kodlu alarm verildi.

AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
[Fotoğraf: DepoPhoto]

Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yurt genelinde turuncu ve sarı kod ile yağış uyarısı verdi. 25 il için sarı, 13 il için turuncu kodlu alarm verildi.

İşte alarm verilen iller:

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yoğun yağışı nedeniyle yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekipler de görevinin başında.

Yürütülen çalışmalarda toplam 15 bin 818 personelin ve 6 bin 635 aracın görev yaptığı belirtildi.

Olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlar da unutulmadı. AFAD ve Kızılay tarafından toplam bin 619 adet battaniye dağıtıldı.


 

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