Türkiye
Ordu'da çimento yüklü tanker devrildi: 1 yaralı26 Kasım 2019 Salı 22:25 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 22:30
Ordu'nun Ünye ilçesinde, çimento yüklü tankerin devrildiği trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun-Ordu kara yolu Acara mevkiinde, 61 AAZ 256 plakalı çimento yüklü tankerin sürücüsü Halil Kafa, önünde dönüş yapan midibüse çarpmamak için manevra yaptı.
Bu sırada tanker, Mustafa Sarı'ya ait park halindeki 77 BJ 299 plakalı minibüse çarparak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan tankerin sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüste de maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA, DHA
Etiketler: ordu trafik Kazası Tanker