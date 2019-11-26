Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde saat 22.00'ye kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar ve deniz üzerindeki küçük çaplı hortum oluşumlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA