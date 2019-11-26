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Meteorolojiden Mersin için sağanak uyarısı26 Kasım 2019 Salı 20:59 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 21:01
Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde saat 22.00'ye kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar ve deniz üzerindeki küçük çaplı hortum oluşumlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Mersin Silifke erdemli şiddetli yağış yağmur