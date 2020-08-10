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Ordu'da beton mikseriyle çöp kamyonu çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde beton mikseriyle çöp kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Aybastı-Fatsa kara yolunda Zeki Kandır yönetimindeki beton mikseri ile Hakan Kışan'ın kullandığı çöp kamyonu çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Göksel Bayrak ile Ramazan Dikenci yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: ordu Fatsa Devlet HastanesiSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:07
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