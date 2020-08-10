Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da korsan otoparkçılık yapan 20 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da 8 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde korsan otoparkçılık yapan 20 kişi suçüstü yakalandı.
İstanbul Trafik Denetleme ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Ağustos arasında Şişli, Bakırköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş'ta korsan otoparkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 20 kişi suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.
Etiketler: İstanbul değnekçi korsan otoparkçıSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:46
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