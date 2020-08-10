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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki trafik kazası sonucu şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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