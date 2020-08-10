Haber Giriş: Kaynak: AA
Pamukkale Üniversitesi rektörü görevinden uzaklaştırıldı
YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu raporunun görüşüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadesi kullanıldı.
YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı.
Etiketler: YÖK son dakika Hüseyin BağSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:22
Sıradaki Haber
İstanbul'da korsan otoparkçılık yapan 20 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz