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Türkiye
İHA 17.04.2024 00:01

Ordu’da 3 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle 13 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ordu’da 3 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: İHA]

Bucak Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada meydana gelen olayda zemin karton depolamak için kullanılan zemin kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek, binayı sararken, bu esnada olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle binada mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi, 5’i ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulans ile şehirdeki çeşitli hastanelere götürüldü.

Ordu’da 3 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmaların sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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