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Türkiye
DHA 16.04.2024 23:58

Foça'da 6'sı çocuk 57 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde, lastik bot içerisinde 6'sı çocuk 57 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki ayrı operasyonla yakalandı. Operasyonla ilgili 5 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Foça'da 6'sı çocuk 57 kaçak göçmen yakalandı
[Fotograf: DHA]

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saat 08.00'de Foça ilçesi açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etti.

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde bulunan 5'i çocuk 43 göçmeni düzenlenen operasyonla yakaladı.

Aynı gün saat 12.00'de, ilçe açıklarında latik bot içerisinde bulunduğu tespit edilen 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak takip ve araştırma sonucu, 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

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