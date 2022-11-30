Ordu’da devam eden 14 ayrı kara yolunun yapım işinin toplam proje bedeli 11 milyar 230 milyon lirayı aşarken, Karadeniz Sahil Yolu Projesi çerçevesinde olan ve 2019 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan, 'Türkiye'nin en pahalı çevre yolu projesi' olarak değerlendirilen Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor.

Kazı çalışmalarının sonuna gelinen yol, başta Ordu olmak üzere bölgedeki diğer illeri de olumlu etkileyecek.

Proje bedeli 6 milyar 210 milyon TL

Toplam proje bedeli 6 milyar 210 milyon TL olan, 21,4 kilometre uzunluğa sahip olan Ordu Çevre Yolu projesinin ikinci etabında yer alan, 440 metre uzunluğundaki çift tüplü Akçetepe-1 Tüneli’nde son perde temmuz ayı içerisinde kaldırılırken, yine Akçatepe-2 Tüneli’nde çalışmalarda sona gelindi.

Toplamda, 9 bin 492 metre uzunluğunda 6 çift tüp tünel, 3 bin 676 metre uzunluğunda 11 çift köprü ile birlikte 414 metre uzunluğunda 5 tek köprü ve farklı seviyeli kavşağın yer aldığı Ordu Çevre Yolu projesinin 11 kilometrelik ilk bölümü, 3 Mart 2019 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

Akaryakıttan yıllık 31 milyon TL tasarruf sağlanacak

Ordu trafiğini ciddi oranda rahatlatacak, şehir içinde araç yoğunluğunu azaltacak ve transit geçişleri hızlandıracak proje, şu anda 40 dakika olan yol mesafesini 15 dakikaya kadar indirecek.

Projenin tamamlanması ile birlikte bir yılda 6 bin 248 ton emisyon azalımı olacak, yine ayrıca zamandan 198 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık yaklaşık 229 milyon liralık tasarruf sağlanacak.

Ordu Üniversitesi ve yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne de bağlantısı bulunan yol, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de şehrin trafik akışını kolaylaştıracak.