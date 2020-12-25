Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ölümle burun buruna geldiler, yardımlarına Sahil Güvenlik yetişti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yardım bekleyen 56 yabancı uyrukluyu iki ayrı operasyonla Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Çeşme açıklarında içerisinde yabancı uyrukluların olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklendi.
Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 32 kişi kıyıya götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yardım çağrısı üzerine aynı bölgede kurtarılan lastik bottaki 24 yabancı uyruklunun da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği ortaya çıktı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderilecek.
Etiketler: Sahil Güvenlik Yunanistan
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