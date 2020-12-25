Yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren artamaya başlıyor.

Hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Batı kesimler dışında yağış yok

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, batı kesimler dışında ülkemizde önemli bir yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Hafta sonu bazı illerde hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara’da 13, İstanbul ve İzmir’de 17, Antalya ve Adana’da 19, Samsun’da 20, Trabzon’da 19, Erzurum’da 2, Diyarbakır’da 10 derece civarında.

Kuzey iç ve batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.