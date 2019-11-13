Akşam saatlerinde binaya gelen bir kadın, gül yaprakları serptiği kapının önüne bir demet de çiçek bıraktı.

Çiçeğin içinde ise "James, çok özleneceksin, ama bu dünyada yaşarken yaptığın her şey için çok teşekkürler. Sana dostumuz diyebildiğimiz için çok mutluyuz. Daimi sevgiler. Julie ve Mark" yazılı bir notun olduğu görüldü.

Kaynak: AA