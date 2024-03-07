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Türkiye
DHA 07.03.2024 10:30

Oltayla bir metre boyunda müren yakaladı

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde bir balıkçı, oltayla 1 metre boyunda saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen bir balık türü olan müren yakaladı.

Oltayla bir metre boyunda müren yakaladı
[Fotograf: DHA]

Muğla'nın Ula ilçesinin Kızılyaka mahallesinde yaşayan Ozan Terzioğlu, sabah saatlerinde Gökova Körfezi'nde teknesiyle balık avına çıktı.

Bir süre sonra oltasında bir ağırlık hissedip çekmeye başlayan ve 1 metre uzunluğunda müren yakaladığını fark eden Terzioğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Terzioğlu, derisi pulsuz, parlak, esmerimsi ve çok benekli, göğüs yüzgeci olmayan, sırt yüzgeci başından kuyruğuna kadar uzanan, kanı ve ısırığı zehirli bir balık türü olan müreni tekrar denize geri bıraktı.

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