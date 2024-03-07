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Türkiye
AA 07.03.2024 10:27

Eskişehir'de kadınlar uçuş deneyimi yaşadı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen "Kadın ve Dünya Havacılığı Sempozyumu" kapsamında etkinliğe katılan kadınlar, ücretsiz uçuş deneyimi yaşadı.

Eskişehir'de kadınlar uçuş deneyimi yaşadı

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik uçuş için kayıtların alınmasıyla başladı. 108 kişinin katılımcı olarak kayıt yaptırdığı etkinlikte, yapılan çekiliş sonrası 60 kadın gökyüzüyle buluştu.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlik, sempozyumla devam etti. Sempozyumda eski Milli Voleybolcu Neşve Büyükbayram ilgi gördü. Sporculuk kariyerinde yaşadığı fedakarlıkları ve başarılarını paylaşan Büyükbayram, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kadın paraşütçüler Meltem Funda Teker ve Burcu Özatamer de paraşütçü olma süreçlerini ve Türk Hava Kurumu'nun 1990'lı yıllarda onlara sağladığı katkıyı ve havacılığın hayatlarındaki diğer başarılarına etkisini anlattı.

Eskişehir'de kadınlar uçuş deneyimi yaşadı

Soru-cevap bölümünden sonra Ultralight Pilotu Rabia Gönül Sezer Yamanel pilot olma sürecinden bahsetti. 40 yaşından sonra pilot olduğunu kaydeden Yamanel, sevgi olduğu takdirde her yaşta isteyen herkesin pilot olabileceğini vurguladı.

Sempozyum kapanış konuşmasını yapan THK Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Sivrihisar Havacılık Merkezinden övgüyle bahsederek, merkezin havacılığa büyük katkı sağladığını ifade etti.

Sempozyumun ardından Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener akrobasi gösterisi yaptı. Şener daha sonra imza töreni düzenledi.

Etkinlikte uçuşlar, "Kodiak 100" hava aracıyla yapıldı. Bu esnada katılımcıların bir kısmı M.S.Ö Hava ve UZAY Müzesi'ni gezdi.

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