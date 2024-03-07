Devletin hizmet eli Mardin'in çehresini değiştirdi

Terör örgütü PKK'nın HDP üzerinden belediyede kurduğu vesayet, görevlendirme ile sona erince devletin güvenlik ve hizmet politikalarıyla Mardin, hızlıca hak ettiği yere gelerek kabuğundan sıyrıldı. Camileri, medreseleri, manastırları ve kemerli sokaklarıyla Mardin, olması gerektiği gibi artık bir huzur kenti.

Rekor uzunlukta yol yapıldı

Görevlendirme ile birlikte altyapı çalışmalarının hızlıca başladığı Mardin’de rekor uzunlukta yol yapıldı. Kent merkezi, ilçe ve köy yolları yenilendi. 838 kilometre içme ve atık su hattı döşendi.

9 tarihi yapısı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde olan kentte tarihi dönüşüm projelerine de büyük önem veriliyor.

Huzur kentine dönüşen Mardin artık terör olayları ile anılmıyor.

Görevlendirme sonrası kente 13 yeni park kazandırıldı, şehir merkezi ve kırsal mahallelere 400 çocuk oyun parkı kuruldu.

Kadınlar ve gençler de unutulmadı

Çalışmalarda kadınlar ve gençler unutulmadı. 8 kadın, 8 de gençlik merkezi yapılarak hizmete girdi. Bu merkezlerde 19 bin öğrenci etkinliklere düzenli olarak katılım sağlıyor.

26 bin öğrenciye de spor eğitimleri veriliyor. Yükseköğretim kurumlarında öğrencisi olan 30 bin 184 aileye ise 85 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

Birçok alanda ciddi yatırımlar ve ciddi kalkınmalar meydana geldiğini aktaran Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Aykkoyun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sevgi, kardeşlik barış, huzur ve güven ortamı birlik beraberliğimizi perçinleyerek Mardin'imizin gelişmesine, kalkınmasına hem sağlam bir zemin hazırlamıştır hem de bu gelişme kalkınmayı hızlandırmıştır." dedi.

İstihdam ivme kazandı

Görevlendirme sonrası güvenlik ve hizmet politikaları istihdama da ivme kazandırdı.

Birinci ve ikinci organize sanayi bölgesi tamamen doldu, yaklaşık 250 yatırımcı da yer tahsisi bekliyor.

Geçen yıl 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği kentte bu yıl hedef 3 milyon turist ağırlamak.

Kamera: Veysel Dişbudak