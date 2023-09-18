Az Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 18.09.2023 11:33

Öldürülen sözde sorumlu 3 teröristin sicili kabarık

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 'kırmızı', 'turuncu' ve 'gri' kategoride aranan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü üyeleri Hülya Demirer, Cihat Ay, ve Çetin Temel'nin geçmişi kanlı saldırılarla dolu.

Diyarbakır Kulp'ta, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde,  EGM İHA ve J-SİHA'ların da kullandığı operesyonda sözde orta saha ve Amed sorumlusu 'kırmızı' kategoride aranan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer, sözde Licesorumlusu 'turuncu' kategorideki Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay ile 'gri' kategorideki Demhat kod adlı Çetin Temel Demhat etkisiz hale getirildi. 

İşte kırmızı, turuncu ve gri kotegoride yer alan o isimler ve talimatını verdikleri terör eylemleri...

 

Hülya Demirer: Onlarca şehidin katili

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 'kırmızı' kategoride arandığı, örgütün yurt içi yapılanmasında sözde Amed karargah sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

Diyarbakır ili Dicle ilçesi kırsalında 13 Mart 2018'deki EYP’li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı,

Diyarbakır ili Hani ilçesi mülki sınırları içerisinde 19 Mart 2018'de yol kesme eyleminde 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği,

Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında 12 Eylül 2019'dak  EYP’li saldırıda 7 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralandığı,

Kulp ilçesi kırsalında 8 Nisan 2020'deki EYP’li saldırıda 5 sivil vatandaşın şehit edildiği,

Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında 9 Ocak 2021'deki silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı,

Lice kırsalında 22 Haziran 2022'deki silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırılara katıldı. 

Cihat Ay: Tünel saldırısının faili

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 'turuncu' kategoride aranıyordu. Örgütün yurt içi yapılanmasında yer alıyordu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak 11 Nisan 2017'de EYP’li saldırıda 1 güvenlik görevlisi ile 2 sivil memurun şehit edilmesi, 118 sivil vatandaşın yaralanması olayın failleri arasında. 

Çetin Temel

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 'gri' kategoride arandığı, örgütün yurt içi yapılanmasında sözde 'Amed Kendal' alanında yer alıyordu. 

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Marmara ağustosu yağışsız geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Antarktika'daki deniz buzu seviyesi, mevsimsel ortalamanın çok altında
12:48
Afetzedeleri kiralık ev vaadiyle dolandıran 4 kişi tutuklandı
12:44
Fransa, Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenleri topraklarına almayacak
12:42
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 103 askeri hava aracı tespit edildi
12:43
Eğirdir Gölünde 9 adet patlayıcı madde tespit edildi
12:36
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
Erzincanlı çiftçiler modern sistemlerle sulamada tasarruf sağladı
Erzincanlı çiftçiler modern sistemlerle sulamada tasarruf sağladı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ