Yeni eğitim öğretim döneminde okulların yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servislerinde denetimlerde bulundu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, kentin birçok noktasında denetimlerde bulundu.

Denetim noktalarından biri de Beyoğlu Fındıklı trafik ışıklarıydı. Burada durdurulan servislerde öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı.

Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Fatih Lahor Kavşakta da polis ekipleri okul servislerini kurulan uygulama noktasına çekti. Durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.