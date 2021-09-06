Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başladı. Haftada beş gün yüz yüze eğitim için okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı.
Yeni eğitim ve öğretim yılı koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı.
Okullarda ve servislerde hijyen tedbirlerinden taviz verilmeyecek. Yaklaşık 58 bin okula maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyacı için 650 milyon lira ödenek gönderildi. 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.
Okullardaki ortak alanlara el antiseptikleri konuldu. Maske ihtiyacını Milli Eğitim Bakanlığı temin edecek. Maske atık kutuları günlük boşaltılacak. Okulun rutin temizliği sıklaştırılacak.
-Teneffüs ve beslenme saatleri farklı zamanlarda planlanacak— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 6, 2021
-Ders süresi 40 dakikayı aşmayacak
Yaklaşık 18 milyon öğrenciyle başlayan yeni eğitim öğretim yılına dair detaylar @trthaber’de.https://t.co/iGkGs8WIda pic.twitter.com/8QdpYY32TU
Aşı olmayan öğretmen ve çalışanlar PCR testi verecek
Ders saatleri azaltılmayacak. Bir dersin süresi 40 dakikayı aşmayacak. Teneffüs ve beslenme saatleri, kalabalık oluşmaması için farklı zamanlarda planlanacak.
Okullarla birlikte kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak. Aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanları haftada iki kez PCR testi verecek.
Velilerden HES kodu istenecek
Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları sürekli takip altında olacak.
Veli ve ziyaretçiler zorunlu haller dışında okula alınmayacak. Alınması gerekli durumlarda ise HES kodu sorgulamasında 'Risksiz' onayı istenecek.
Okul başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için 'Bilgilendirme Formu' verilecek.
- 08:17
- 07:57
- 08:06
- 07:40
- 07:11