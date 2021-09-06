Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 16.00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı ve 19.00 Bandırma-Yenikapı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO seferleri de iptal oldu
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal edildi.
Etiketler: Hava Durumu Deniz Otobüsü
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