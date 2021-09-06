İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 16.00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı ve 19.00 Bandırma-Yenikapı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO seferleri de iptal oldu

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal edildi.