Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 08:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehirlerarası seyahatlerde PCR testi zorunluluğu başladı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası toplu taşımada "aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu" başladı.
Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.
Kapıkule-Halkalı seferiyle yolculuk yapmak için Edirne Garı'na gelen yolculara gar girişinde güvenlik görevlilerince HES kodu üzerinden, kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sorguda şartları tutmayan kişiler gara alınmadı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri HES Kodu
Sıradaki Haber
Bazı bölgelerde sağanak bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz