Esenyurt'ta gece saatlerinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Mahallede paniğe yol açan yangın üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, bina hemen tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Dairede hasara yol açan yangının doğalgaz sızıntısı sonucu çıktığı sanılıyor.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.