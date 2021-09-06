Seyhan Mahallesi 666 Sokağı'nda Ali A. idaresindeki 35 DA 2023 plakalı otomobil, seyir halindeyken sokağın sonundaki demir korkulukları aşarak dereye düştü.

Sürücü ile otomobilde bulunan Samet İ, Kadir Y. ve Nevzat Ç. araçta sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekibince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Ali A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dereye düşen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.